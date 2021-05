Banda del buco a Napoli, riecco l'incubo a Chiaia: dalle fogne in gioielleria

Ennesimo raid della banda del buco, stavolta nelle vie del cosiddetto salotto buono della città. I malviventi hanno tentato di mettere a segno una rapina alla gioielleria Baggio di via Gaetano Filangieri, tra le più eleganti e rinomate strade dello shopping cittadino. Ancora una volta i rapinatori hanno cercato di entrare nel negozio passando attraverso le fogne, come da loro abitudine. Ma per fortuna è scattato subito l'allarme grazie ad...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati