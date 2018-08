Napoli, gang di banditi intercettata dalla Polstrada sull'A30: a bordo tutto il kit per le rapine

Lunedì 20 Agosto 2018, 16:31

Cacciaviti, chiavi inglese in acciaio, forbici da elettricista. E ancora mazze da baseball, apparecchiatura telepass e berretti con visiera. Tutti attrezzi da scasso e per rapina rinvenute all'interno di una Fiat Stilo intercettata da una pattuglia della polizia stradale della sezione di Napoli, diretta dal primo dirigente Maria Pia Rossi, nei pressi dell’area di servizio Angioina Ovest.Nel corso della consueta attività di vigilanza stradale finalizzata alla sicurezza e alla libertà di circolazione, la pattuglia del distaccamento di Nola ha notato la Fiat Stilo con la targa completamente abrasa e con tre persone a bordo, che, a velocità particolarmente moderata, si avvicinava alle auto in sosta per poi dirigersi verso l’uscita dell'area di servizio. Insospettiti, i poliziotti hanno intimato l'alt ma i tre, anziché fermarsi, hanno speronato l’autovettura di servizio per ripartire bruscamente ad alta velocità nel tentativo di eludere il controllo.Dopo poco i tre abbandonavano il veicolo e si dileguavano nelle campagne adiacenti facendo perdere le proprie tracce. All’interno del veicolo venivano rinvenuti gli attrezzi da scasso. Da successivi indagini la polizia ha accertato che l’autovettura utilizzata dai tre malviventi, oltre ad essere sprovvista di assicurazione, revisione e già sottoposta a sequestro e fermo amministrativo, è intestata a una donna 28enne intestataria di ben 51 veicoli che di fatto vengono ceduti a stranieri e pregiudicati diediti alla commissione di molteplici reati. Per tali motivi si sta procedendo a ulteriori accertamenti al fine di inibire la presunta attività illecità della donna.