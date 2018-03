Napoli, commerciante mette in fuga la banda della Seat Ibiza

Venerdì 23 Marzo 2018, 11:31 - Ultimo aggiornamento: 23-03-2018 11:31

La banda della Seat Ibiza ancora in azione. L'altra notte in cinque hanno tentato di sfondare la saracinesca della tabaccheria Galdiero di via Ranucci.Le immagini registrate dalle telecamere dell'esercizio commerciale, ubicato a pochi metri dal municipio, mostrano cinque ragazzi intenti a districarsi con vari attrezzi nel tentativo di sventrare la saracinesca. Il colpo viene tentato intorno alle 3,30 di ieri. Uno dei banditi, tutti travisati con passamontagna, fa da palo. Ci provano per alcuni minuti, poi scappano all'arrivo del gestore del negozio, allertato da una segnalazione sul proprio smartphone.