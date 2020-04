Il coronavirus non ferma la banda della spaccata: assalto choc in tabaccheria nel Napoletano

LEGGI ANCHE

Torna in azione la banda della «spaccata», con la variante dei grossi automezzi utilizzati come arieti non contro i bancomat ma contro i distributori automatici dei tabaccai. Il nuovo assalto, che rompe la tregua imposta dal coronavirus, si è verificato ieri mattina intorno alle sei presso una tabaccheria della centralissima Via Roma a Frattamaggiore. Ad agire, una banda composta da almeno sei persone giunte a bordo di un furgone e di un'auto di appoggio. I malviventi, che erano a bordo del furgone Scudo, poi abbandonato sul posto, hanno agito in una manciata di minuti in una città che solo a quell'ora, nonostante i divieti, è finalmente deserta.Il primo impatto è servito a smuovere dalla base la pesante apparecchiatura di ultima generazione, che oltre a distribuire le sigarette fornisce anche altri articoli di tabaccheria. Il secondo impatto ha completamente scardinato il pesante totem che si è abbattuto di lato sul marciapiede con un rumoroso e secco tonfo. I banditi allora si sono fiondati sul distributore, che è stato completamente svaligiato sia delle sigarette che del contante. Tempo nemmeno cinque minuti e i malviventi si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce.I rumori dell'assalto e il fragore dei due impatti tra il furgone (risultato rubato) e il distributore ha fatto sì che svegliassero i residenti della popolosa zona che hanno avvertito di quanto accaduto sia il titolare della tabaccheria che gli agenti del locale commissariato di polizia, diretto dal vice questore Rachele Caputo.Gli inquirenti hanno sequestrato il furgone, sul quale nei prossimi giorni verranno effettuati rilievi della scientifica al fine di individuare impronte digitali o materiale biologico lasciato dai malviventi. Gli agenti hanno anche acquisito le immagini di alcune telecamere di video sorveglianza della zona, da tempo nel mirino della criminalità. Tanto che sulle serrande di Bar distante una decina di metri dal tabaccaio, costretto a chiudere per le norme anti-epidemia, è stato affisso un avviso: «Le slot sono vuote senza monete!!! Non rompete niente», seguito da un grazie scritto piccolo piccolo.