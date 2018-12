Bandi sui rifiuti, intercettazioni choc: «Gara pronta, cosa mi dai se vinci?»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 11 Dicembre 2018, 09:24 - Ultimo aggiornamento: 11-12-2018 09:32

Deve avere i contatti giusti, all’interno di ogni singolo spaccato amministrativo, almeno a giudicare dalle decine di pagine di questa storia di appalti e rifiuti, di soldi ed emergenza. Da un lato Carlo Savoia, target numero uno dell’ultima inchiesta della Procura di Napoli, dall’altro un mondo di contatti e relazioni, all’ombra della politica e degli uffici amministrativi sul territorio. Traffico di rifiuti, turbativa d’asta, l’ipotesi di gare posticce in Sapna e di operazioni opache a proposito della rimozione di amianto in alcuni comuni («mettilo tu l’amianto, se non lo trovi», avrebbe detto Savoia a un suo collaboratore), indagine per gran parte top secret. Poche le carte messe a disposizione delle parti, spuntano alcune intercettazioni. Proviamo a ragionare cosa accade all’interno del comune di Recale, quando lo scorso giugno Savoia parla con un persona il cui nome viene omissato. I due parlano di una gara alla quale Savoia ha deciso di non prendere parte («va bene ho capito che il prezzo era troppo basso», dice «omissis»), sembra ci sia un accordo per definire una nuova procedura amministrativa, evidentemente a un prezzo più alta. Ed è proprio il contatto a rivolgere una domanda all’imprenditore dei rifiuti, nel tentativo di raggiungere un accordo, quasi come se volesse convincere un soggetto privato ad accettare un appalto pubblico: «Senti una cosa, dobbiamo fare un’altra gara, come posso partire? Su che cifra?».