Lunedì 29 Aprile 2019, 11:20

Banditi, armati di fucili, sono entrati in azione poco fa a Marano davanti alla filiale della Deutsche Bank di via Giovanni Falcone. I quattro malviventi, tutti col volto coperto - secondo una prima ricostruzione - hanno bloccato un furgone portavalori all'esterno della filiale tedesca e fermato il vigilante che era a guardia dell'automezzo. L'autista, però, si è accorto di quel che stava accadendo e si è dileguato. A quel punto i rapinatori sono fuggiti a bordo di due auto. Sul posto i carabinieri della locale Compagnia. Terrore in strada. Molti residenti della zona, tra le più frequentate della città, e numerosi passanti sono scappati alla vista delle armi.