Venerdì 11 Maggio 2018, 09:27 - Ultimo aggiornamento: 11-05-2018 09:27

Banditi scatenati a Marano. Nella notte l'ennesima irruzione in una caffetteria del centro cittadino. Nel mirino dei banditi, per la seconda volta nell'arco di pochi mesi, un esercizio commerciale del corso Mediterraneo. I ladri hanno divelto la serranda del locale e, dopo essere entrati, sono riusciti a portar via alcune decine di euro. I fatti si sono verificati nella notte. Sul posto sono giunte le pattuglie dei carabinieri della locale Compagnia. E' l'ennesimo furto che si verifica nella zona. Negli ultimi mesi sono state prese di mira numerose caffetterie, ma soprattutto agenzie di scommesse sportive.