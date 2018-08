Bando restauri per i monumenti al centro storico, c'è solo un partecipante

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 20 Agosto 2018, 08:23 - Ultimo aggiornamento: 20-08-2018 08:28

Via al restauro di 11 monumenti del centro storico grazie a sponsor privati. Riparte dalla seconda Municipalità (che abbraccia tutta la zona Unesco) il progetto che prevede il restyling di pezzi pregiati del patrimonio artistico e architettonico napoletano attraverso la vendita di spazi pubblicitari. Una sorta di «Monumentando», progetto gestito direttamente da Palazzo San Giacomo e accompagnato dal 2013 da innumerevoli polemiche, ma su scala municipale. Ad aggiudicarsi la gara per la ristrutturazione delle opere è stata la stessa società che si aggiudicò nel 2013 il progetto di Palazzo San Giacomo, ovvero la Uno Outdoor.La direzione del parlamentino del centro storico ha comunicato il 25 luglio la proposta di aggiudicazione all'azienda vincitrice del bando per la «concessione di spazi pubblicitari da collocare sulle recinzioni e sul ponteggio del cantiere dei lavori di restauro, da realizzare completamente a spese del concessionario». Per scongiurare le controversie che hanno contraddistinto «Monumentando» (arrivato persino a diventare materia di discussione con l'Anac, autorità nazionale anticorruzione), si è proposto un bando in cui non viene chiesta la semplice sponsorizzazione, ma viene venduto lo spazio pubblicitario a prezzo pieno, senza sconti.