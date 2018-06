Lunedì 11 Giugno 2018, 14:56

Sono 54 mila i cervelli fuggiti dalla Campania in dieci anni, dal 2006 al 2016, circa 12 ragazzi ogni 100 residenti. Sono alcuni dei dati forniti da Banca d'Italia, in occasione della presentazione del rapporto «Economie regionali - l'economia della Campania». Principalmente i flussi migratori sono diritti verso il Centro-Nord del Paese, in minor misura verso l'estero. Stando ai dati Istat citati nel rapporto sull'inserimento professionale dei laureati, che permette di osservare il luogo di residenza dei futuri laureati prima dell'immatricolazione all'università, durante gli studi e a quattro anni dalla laurea, già in fase di immatricolazione si registra una mobilità netto a sfavore degli atenei campai. Tra i fattori che contribuiscono alla migrazione dei cervelli il livello contenuto della domanda di lavoro di figure professionali coerenti con il percorso di studi compiuto. L'indagine indica che nel quinquennio 2012 2016 le assunzioni programmate di personale laureato hanno rappresentato poco meno del 15% del totale, valore più basso rispetto alla media nazionale anche se superiore a quelli delle regioni del mezzogiorno. Un simile risultato è osservabile anche riguardo alla domanda di figure destinati a ricoprire posizioni dirigenziali o a svolgere attività tecniche specializzate: pari al 17,8% in Campania, a fronte del 21,9% e del 15,5% rispettivamente nel complesso del paese delle altre regioni meridionali. La propensione ad assumere personale con un elevato livello di capitale umano in Campania in media inferiore rispetto al dato nazionale, ma risulta più elevata per alcune classi dimensionali tipologia del settore.(