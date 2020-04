Bar-caffetteria in ristrutturazione distrutto da un incendio nel Napoletano: si indaga

Un violento incendio ha distrutto uno dei locali più accorsati di Arzano, la Caffetteria Colombo. Le fiamme si sono sprigionate in nottata e si sono propagate velocissime mandando in fumo ogni cosa nonostante l'immediato intervento dei vigili del fuoco. La struttura era in fase di ristrutturazione per riaprire dopo questa fase emergenziale con un look rinnovato e ancora più raffinato: da alcuni giorni erano, infatti, iniziati i lavori di adeguamento, a quanto pare, per garantire il distanziamento sociale per i clienti. © RIPRODUZIONE RISERVATA