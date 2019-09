Venerdì 13 Settembre 2019, 14:46

I titolari di una macelleria e di un bar di Lettere sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia per furto di energia elettrica. Tutti avevano allacciato abusivamente l’impianto elettrico dei loro negozi al traliccio della rete pubblica.Nella macelleria gestita da un 48enne, sono stati elusi consumi per 25mila euro. In un bar gestito da due coniugi di 37 e 35 anni, invece, sono stati elusi consumi per 5mila. Gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.