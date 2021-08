Bar ruba energia elettrica per anni: furto da 38mila euro nel Napoletano

A Casalnuovo di Napoli i carabinieri hanno notato delle manomissioni sul contatore elettrico, mentre controllavano un bar di via Pigna. Allertato il personale tecnico dell’Enel, è emerso che il misuratore di elettricità era stato manomesso: 2 delle 3 fasi erano state saldate facendo così diminuire il consumo. Negli ultimi 5 anni – è stato accertato – il titolare dell’attività commerciale, un 44enne incensurato, ha sottratto illecitamente energia elettrica per un importo di circa 38mila euro. I carabinieri lo hanno arrestato per furto aggravato: è in attesa di giudizio.

