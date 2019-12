Alcol ai minorenni, il questore di Napoli chiude il bar al Vomero

Il questore di Napoli ha disposto la sospensione per sette giorni dell’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nei confronti di un bar in piazza Immacolata al Vomero.



Il provvedimento si è reso necessario essendo stata accertata la somministrazione di bevande alcooliche a minorenni, ai quali non è stato richiesto il documento di identità.



Inoltre, in occasione di due controlli è stata rilevata la frequentazione del locale da parte di soggetti con precedenti di polizia.



Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la pubblica sicurezza.