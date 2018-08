Martedì 14 Agosto 2018, 16:17

A Barano d’Ischia i carabinieri hanno arrestato un 36enne per hashish, marijuana e coca. All’interno dell'abitazione di Vincenzo Lubrano D’Alena, originario di Barano, i carabinieri della locale stazione hanno rinvenuto 150 grammi di hashish, 8 di marijuana e uno di cocaina. L’uomo è stato quindi tratto in arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Giudicato con rito direttissimo, è stato condannato ad un anno e 4 mesi di reclusione con sospensione della pena.