Il mistero di Barbara, scomparsa da tre anni a Napoli. L'ultimo avvistamento: «Comprato un biglietto del bus, ma per dove?»

Martedì 1 Maggio 2018, 15:49 - Ultimo aggiornamento: 01-05-2018 16:07

Ildi, resta fitto.nel 2015 all'età di 42 anni la donna, di origine polacca, ha fatto perdere completamente le sue tracce. Viveva con il compagno e tre figli nel quartiere Ponticelli e lavorava come inserviente in un ristorante della zona.Lunedì 14 dicembre di quell'anno si è svegliata prima delle 8 ed è uscita, dicendo che andava dal medico per una ricetta per la figlia più piccola, che aveva la febbre. Aè stato mostrato il filmato dell', avvenuto in una tabaccheria nei pressi della fermata della linea 116, in via Angelo Camillo De Meis.Secondo le immagini Barbara avrebbe comprato un biglietto dell'autobus. «Ma per dove?», si chiedono i famigliari. Quel giorno aveva lasciato a casa il cellulare, i soldi guadagnati nell'ultimo stipendio, tutti i vestiti e il luquido per le lenti a contatto che usava quotidianamente. Al momento della scomparsa, con sé, aveva solo la patente.