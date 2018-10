Barbecue, mitra e cinque pistole: tutti i «comfort» sulla torre dei clan

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 21 Ottobre 2018, 13:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il parco Enrico De Nicola di Castello di Cisterna è, da quando è stato realizzato, alla fine degli anni Ottanta, una delle più grandi centrali di spaccio di ogni tipo di droga in tutta l'area a oriente della provincia di Napoli. E' una centrale dello spaccio attiva giorno e notte ma qui, l'altro ieri, in questi casermoni popolari costruiti con i finanziamenti della legge 219 del dopo terremoto, i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, diretti dal capitano Tommaso Angelone, coadiuvati dal battaglione Campania, hanno fatto uno dei ritrovamenti più corposi e singolari degli ultimi anni. I militari hanno scoperto che i narcotrafficanti avevano costruito sul terrazzo di uno dei casermoni più centrali e strategici del complesso edilizio una sorta di torretta d'avvistamento di lusso, una vero e proprio chiosco da bar tutto piastrellato e completo di tavolini e sedie. Sul terrazzo attrezzato di tutto c'erano perfino un barbecue di ultima generazione alimentato a gas e un'altalena.Da qui i narcos controllavano l'ingresso del rione e sempre qui gli investigatori hanno fatto uno dei ritrovamenti di armi e droga più corposi degli ultimi anni: due mitragliatori, cinque pistole, centinaia di munizioni, quasi due chili di cocaina pura e poi crack e droghe leggere. Insomma c'era un piccolo arsenale nascosto sul soffitto del palazzone: un kalashnikov, una mitraglietta Skorpion, cinque pistole e un silenziatore insieme a centinaia di munizioni per armi comuni da guerra. Non è finita. Nel chiosco delle vedette della camorra c'erano anche 1 chilo e 700 grammi di cocaina pura, ancora da trattare e confezionare e dalla quale si sarebbero potute ricavare migliaia di dosi. C'erano anche vari quantitativi di crack, la micidiale miscela cristallizzata che si fuma e poi marijuana e hashish già in dosi e confezioni pronte per lo spaccio al dettaglio. Armi e droga sono stati trovati sotto il vano motore di un ascensore e dentro i parapetti del terrazzo. Per prelevare il tutto i carabinieri hanno dovuto anche sfondare un muro.