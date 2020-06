Barbiere accoltellato a Napoli: «Conosco quel ragazzo da anni, non me la sento di denunciarlo»

«La prenotazione è 'na livella». Queste parole ora suonano quasi profetiche per Vito Simeoli, il barbiere della Napoli bene accoltellato con un paio di forbici da un cliente. Le aveva pronunciate in uno dei video pubblicati sulla pagina facebook del salone, dove il 43enne amante dei social è molto seguito e apprezzato. Nella performance artistica ispirata a Totò e realizzata prima dell'emergenza Covid, il barbiere inneggiava al buon uso della prenotazione per farsi tagliare i capelli su appuntamento. E ora, proprio una prenotazione poteva costargli la vita.



«Sì, almeno questo è il motivo che ha scatenato l'aggressione del cliente. Quando è venuto al negozio, gli ho spiegato che era necessario prenotare e ora più che mai è obbligatorio perché rispettiamo le misure di sicurezza e le normative previste dall'emergenza Covid-19. Praticamente, sono stato aggredito solo perché volevo far rispettare le regole».

Si tratta di un cliente che aveva dato segni di aggressività?

«È un cliente che conosco da vent'anni e non mi sarei mai aspettato un'azione del genere. Posso dire che avevo notato delle intemperanze e degli atteggiamenti a volte sopra le righe ma non c'erano mai stati segnali di aggressività o di violenza. Quello che è accaduto non mi sembra possibile e ne sono profondamente dispiaciuto perché è una persona che conosco da tanti anni e non mi ha ferito solo fisicamente».

Si è reso conto di essere stato ferito con un paio di forbici?

«Subito dopo aver sentito il colpo, ho capito che mi aveva ferito perché ho accusato una sensazione strana sotto lo sterno. È successo tutto all'improvviso. Ho cominciato a respirare con più difficoltà e ho temuto che potesse avermi preso ai polmoni oppure a qualche altro organo interno. Allo stesso tempo, avevo intuito che si era impadronito di qualche oggetto del negozio».

Come ha reagito dopo l'aggressione?

«Mi sono tranquillizzato quando ho saputo il risultato degli esami diagnostici. I medici dell'ospedale Vecchio Pellegrini mi hanno assistito immediatamente e, alla fine degli accertamenti, mi hanno riferito che si trattava di un taglio non profondo. Mi sono sentito molto fortunato perché poteva andare diversamente e questo è il pensiero che mi fa stare più male quando penso alla mia famiglia».

Come si sente di commentare l'accaduto?

«L'aggressione mi ha colpito ma non solo per la ferita che ho riportato. Sono profondamente dispiaciuto perché, ripeto, non mi sarei mai aspettato un'azione del genere da parte di un cliente che conosco da così tanti anni. Per tutta la giornata, dopo essere stato ferito, il mio unico desiderio è stato tornare a casa. Soprattutto per abbracciare i miei due figli che ho sentito piangere al telefono e che, come tutti i miei familiari, sono stati in pensiero per me».

Però lei non ha denunciato il suo aggressore. Perché?

«Lo conosco da tanto tempo e non mi interessa denunciarlo. Non me la sento. Quello che provo interiormente è una grande sofferenza per l'accaduto. Ora l'importante è tornare dalla mia famiglia e continuare la mia attività nel salone grazie al quale mi sono guadagnato l'affetto di tante persone che mi hanno scritto e cercato per sapere se stavo bene».

