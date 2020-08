Barca a noleggio affonda, sette persone finiscono in mare a Punta Campanella: salvate dalla Guardia Costiera

Nel tardo pomeriggio di ieri la Guardia Costiera di Capri ha ricevuto un mayday da parte di un’unità da diporto (semicabinato di 7 metri circa) che stava affondando nei pressi di Cala del Mitigliano, nel tratto di mare compreso tra Punta Campanella e Massa Lubrense, con 7 naufraghi in mare.



Con il coordinamento del Reparto Operativo dell’ IV M.R.S.C. (Maritime Rescue Sub Centre) della Campania, si provvedeva ad inviare immediatamente in zona la motovedetta CP 858 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Capri, facente parte del dispositivo estivo “mare sicuro”. La MV CP 858 giunta poco dopo sul posto, provvedeva a trasbordare quattro delle sette persone dalle due unità da diporto che intanto, trovandosi nelle vicinanze in transito, avevano prestato le prime assistenze del caso, imbarcando i naufraghi, in attesa dell’arrivo dei soccorsi.

Fortunatamente, le 7 persone recuperate (cinque uomini e due donne, di circa 40 anni, di nazionalità italiana, originarie della zona campana), risultavano spaventate, ma in generali buone condizioni di salute. Gli stessi erano partite dalla zona di Castellammare di stabia con l’unità da diporto, presa a noleggio per l’occasione per una giornata in mare. © RIPRODUZIONE RISERVATA