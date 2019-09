Mercoledì 11 Settembre 2019, 09:53

La Guardia Costiera di Napoli è intervenuta nella giornata di ieri per salvare due persone a bordo di un'imbarcazione in procinto di affondare nelle acque antistanti Castel dell'Ovo. Il mayday è stato lanciato da uno dei due passeggeri dell'unità che ha comunicato ai militari in servizio nella Sala operativa della Capitaneria di Porto di Napoli di essere alla deriva a bordo del tender asservito all'imbarcazione, ormai abbandonata, sul quale i due si erano messi in salvo.Sul posto è stata inviata l'unità navale CP 890 che è giunta nella posizione segnalata dopo pochi minuti. L'equipaggio della motovedetta ha individuato il punto dell'affondamento recuperando in mare tutto il materiale galleggiante presente e pericoloso per la navigazione. I malcapitati, a bordo del tender, sono stati rimorchiati in porto a cura di un'unità da diporto presente in zona, giungendo sani e salvi. Nello specchio acqueo dove l'unità era affondata sono stati effettuati rilievi e accertamenti atti a scongiurare l'ipotesi di potenziali inquinamenti, mentre i passeggeri sono stati accompagnati negli uffici del Comando al fine di poter ricostruire le dinamiche dell'evento.