Barca alla deriva con motore in avaria: salvati due adulti e quattro bambini

È accaduto ieri sera, quando una Motovedetta è intervenuta soccorrendo sei persone (due adulti e quattro bambini) che si trovavano, in prossimità dello scoglio di Rovigliano, a bordo di un natante di circa 9 metri, con motore in panne e con timone in avaria. Erano da poco passate le 20 quando la sala operativa della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia riceveva una chiamata di soccorso (Mayday -Mayday) da parte del conduttore della unità da diporto, che si trovava al traverso di Rovigliano, tra i Comuni di Castellammare di Stabia e Torre Annunziata, a pochi metri dalla scogliera.



A quel punto sono scattate le operazioni di soccorso, agli ordini del capitano di Fregata Ivan Savarese. I diportisti sono stati salvati. Per fortuna stavano tutti bene, anche se molto scossi e spaventati. La barca in avaria è stata trainata verso il porto di Torre Annunziata dove è stata ormeggiata.

