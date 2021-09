Barca affonda nel porto di Baia, salvati da un gommone dell'Ente Parco

BACOLI. Salvataggio di un'imbarcazione nella tarda serata di sabato nelle acque antistanti il porto di Baia. Nel corso dell’attività di controllo da parte di un'imbarcazione dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, gli addetti della motonave Iris hanno rinvenuto un natante che proveniente dalle isole del golfo stava rientrando nel porticciolo di Baia, quando improvvisamente ha iniziato ad imbarcare acqua dalla poppa.

A seguito dell'allagamento e il conseguente alzarsi del livello d'acqua nello scafo con il successivo spegnimento dei motori, l'imbarcazione è affondata. Le persone che l'occupavano sono stati costretti a gettarsi in acqua e sono stati fortunatamente tratti in salvo da un gommone di passaggio con a bordo gli operatori dell'ente parco regionale dei Campi Flegrei. Fortunatamente, solo tanto spavento per le persone che occupavano la barca. Sul posto è, poi, immediatamente intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera con le operazioni di salvataggio che si sono svolte di concerto tra la capitaneria, l'ente parco regionale dei Campi Flegrei e il capitano della motonave Iris.