Barca a picco a Massa Lubrense: la Guardia costiera salva nove persone

Domenica 18 Agosto 2019, 12:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MASSA LUBRENSE - Stavano navigando da Capri a Castellammare quando, a pochi metri dalla scogliera di Punta Baccoli, la pompa di sentina della loro imbarcazione è andata in tilt e lo scafo ha cominciato ad affondare. A salvare nove persone, tra le quali due bambini di uno e sette anni, sono stati gli uomini della Capitaneria di porto di Castellammare diretti dal comandante Ivan Savarese. Il rapido intervento della Guardia Costiera e di altri diportisti in navigazione tra la penisola sorrentina e Capri è stato decisivo per salvare i nove vacanzieri. Gli ultimi due di questi, infatti, si sono dovuti gettare in mare mentre l'imbarcazione colava a picco. Pochi secondi più tardi lo scafo è affondato andandosi ad arenare sul fondale.Molto scossi e spaventati, i naufraghi sono stati trasbordati su un battello della Capitaneria che li ha accompagnati nel porto di Castellammare dove sono stati tranquillizzati e rifocillati. Già aperta l’inchiesta che dovrà accertare le cause dell'incidente.