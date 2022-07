Barca a vela contro gli scogli: salvati due sessantenni a Torre del Greco

Barca a vela va a sbattere contro la scogliera: tratti in salvo i due occupanti, entrambi sessantenni di Napoli. È accaduto nel pomeriggio nelle acque antistanti il litorale di Torre del Greco, all'altezza del lido «La Sirenetta». A dare l'allarme, attorno alle 14, i bagnanti che hanno notato la scena. Una segnalazione giunta alla Guardia Costiera che, coordinata dalla Direzione Marittima di Napoli, ha prima inviato un battello pneumatico e poi una motovedetta.

Nel frattempo gli avventori dello stabilimento, coordinati dalla Capitaneria, avevano raggiunto il luogo del sinistro con il pattino di salvamento per sincerarsi delle condizioni di salute dei due sfortunati sessantenni. Giunte sul posto, le unità della Guardia Costiera hanno messo in sicurezza l'unità da diporto e i due occupanti, allontanandoli lentamente dalla scogliera e solo dopo aver verificato l’assenza di possibili vie d’acqua. L’imbarcazione, ormai in sicurezza, è stata scortata verso il porto di Torre Annunziata, per essere ripescata. Le due persone sono state assistite sul posto, più per lo spavento che per specifiche ferite.