Barelle anti-ingorgo in arrivo negli ospedali di Napoli per liberare il 118

Lunedì 6 Agosto 2018, 09:31

Ingorghi in pronto soccorso, consegnate ieri le nuove barelle - del tutto identiche a quelle montate sulle ambulanze del 118 agli ospedali della Asl Napoli 1 dotati di emergency. Analoghe autolettighe sono state acquistate anche dal Cardarelli. La misura - avviata nei mesi scorsi attraverso procedure pubbliche di acquisto - mira ad accelerare i tempi di consegna del paziente, dall'ambulanza all'ospedale, ad ogni arrivo in pronto soccorso. L'obiettivo è evitare l'ingorgo e il lungo stazionamento dei mezzi del 118 in ospedale, come spesso accade a causa dell'iperafflusso e dell'affollamento dei reparti di emergenza. Ore e ore di paralisi che arrivano a sguarnire una parte delle 18 postazioni del 118 in città, allungando i tempi del soccorso e inficiando l'efficienza generale del servizio. «Abbiamo completato la consegna delle autolettighe (3 per ogni ospedale ndr) dedicate al 118 nei vari pronto soccorso della Asl, al Pellegrini, al San Giovanni Bosco, al San Paolo e al Loreto Mare avverte Giuseppe Galano responsabile della centrale operativa del 118 ciò consentirà la veloce consegna del paziente in accettazione. Le lettighe di ricambio serviranno ad evitare i problema dei tempi lunghi di consegna dei pazienti, quando gli equipaggi del 118 restano ostaggio del Presidio per ore a causa della mancanza di barelle disponibili. L'acquisto dedicato al 118 - conclude Galano è stato concepito per alleviare questo problema».LE REGOLEOgni equipaggio della rete dei soccorsi all'arrivo in ospedale, dovrà dunque pretendere l'utilizzo dedicato ed esclusivo delle nuove barelle arancioni attribuite in dotazione a ciascun pronto soccorso per il rapido rientro dell'ambulanza in postazione a presidio del territorio. Un veloce pit-stop teso a garantire il rispetto di tempi celeri nella copertura delle chiamate di soccorso in centrale, scongiurando buchi, ritardi e anche aggressioni conseguenti alla eccessiva attesa dell'ambulanza da parte dei cittadini. Nelle direttive di Galano è previsto che ciascun equipaggio comunichi in maniera puntuale eventuali disfunzioni e distorsioni sull'utilizzo delle lettighe.