Barista minacciata per una birra: preso 29enne in piazza a Napoli

Ai poliziotti una donna ha segnalato un uomo che, poco prima, era entrato nel suo bar in via Riviera di Chiaia e l’aveva minacciata con una bottiglia di vetro per farsi consegnare una birra. Così gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato in piazza San Pasquale. In più, hanno accertato che, negli ultimi dieci giorni, si era reso responsabile di altri tre episodi analoghi ai danni dello stesso esercizio commerciale. C.S., 29enne senegalese con precedenti di polizia e senza permesso di soggiorno, è stato sottoposto a fermo per estorsione aggravata.

