Napoli, piena di melma la nuova fontana in piazza De Franchis a Barra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La speranza per un nuovo volto di piazza Vincenzo De Franchis a Barra, nella periferia orientale di Napoli, in molti è già svanita prima ancora che lo spazio pubblico possa essere inaugurato dopo gli interventi di riqualificazione ultimati, stando agli atti del Comune di Napoli, il 31 gennaio scorso.Dopo anni di attese, riunioni e solleciti, infatti, la piazza principale del quartiere di Napoli Est, nei mesi scorsi, è stata interessata da lavori il cui scopo era quello di migliorare il decoro e l'estetica ma anche rendere più scorrevole il flusso veicolare nel centro storico. Difatti, la nuova piazza permette il passaggio di veicoli sul lato destro - avendo alle spalle la sede municipale - così da collegare corso Sirena e corso Bruno Buozzi. Il monumento ai Caduti è stato spostato sul lato opposto rispetto alla posizione precedente e la lurida vasca centrale sostituita con una più piccola. Installati numerosi dissuasori per dividere la zona pedonale dalla carreggiata e diverse panchine.Proprio la nuova fontana è al centro delle polemiche da parte di molti residenti. Già da alcuni giorni, infatti, la vasca si presenta in pessime condizioni, con acqua evidentemente melmosa. I pesciolini rossi si confondono nell'acqua sporca. Dalla fine dei recenti interventi nessuno ha provveduto alla pulizia della fontana il cui design è stato molto apprezzato rispetto a quello del vecchio "colabrodo" poi smantellato. Un neo fastidioso quello della manutenzione ordinaria delle vasche presenti in diversi punti della città, specie in periferia. Anche quella presente nella piazza principale dell'adiacente quartiere Ponticelli risulta in pessime condizioni, con acqua fetida e rifiuti all'interno. Al momento il Comune di Napoli non riesce ad assicurare interventi visto che non c'è una convenzione apposita con una delle aziende municipalizzate, ovvero i bracci operativi dell'ente. Per la fontana nella "nuova" piazza De Franchis, però, i residenti si aspettavano misure diverse per contrastare il degrado e l'abbandono che ha caratterizzato per anni l'intero spazio. Niente da fare, almeno per ora.I lavori nella piazza di Barra sono costati 124mila euro, di cui 8mila per oneri di sicurezza. Con una recente determinazione dirigenziale del servizio “Strade e grandi reti tecnologiche” è stata approvata la perizia di variante e suppletiva. In pratica una modifica rispetto al progetto esecutivo approvato dalla giunta comunale nel dicembre 2016. Gli ulteriori lavori sono costati quasi 12mila euro. In corso d'opera - si legge nell'atto - «è emersa l'impossibilità di installare nella zona cassonetti interrati per la raccolta dei rifiuti» ed è quindi stato «necessario prevedere una soluzione alternativa che rendesse la presenza dei cassonetti tradizionali meno impattante dal punto di vista visivo». Inoltre «a seguito dello smontaggio del monumento si è potuta verificare l'impossibilità di realizzare il riempimento del basamento secondo le modalità previste in progetto» ed è stato, quindi, «necessario prevedere l'analisi di un nuovo prezzo per le lavorazioni effettivamente da eseguire».Resta molto da fare per tornare alla normalità. A terra ci sono ancora gli ingombranti depositati da tempo ai quali si uniscono agli altri rifiuti sversati a qualsiasi ora del giorno. Inoltre uno dei dissuasori in metallo installati di recente è stato divelto e resta appoggiato alla fioriera in attesa della riparazione. Dopo la manutenzione straordinaria, dunque, si attende quella ordinaria.