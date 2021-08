Barra, campo Rom ridotto in cenere nasce un comitato per ottenere la bonifica

Costituire un comitato per chiedere l’immediata bonifica del campo rom andato in fumo e la sua riqualificazione. Questa l’idea di un gruppo di cittadini di Barra che, stanchi di assistere inermi al degrado dell’area, hanno deciso di far sentire la propria voce. Una decisione nata dalla necessità, come loro stessi dichiarano, di far valere i propri diritti e tutelare la salute di tutti. Promotore dell’iniziativa è uno degli attivisti della zona, Antonio Finocchio, che da anni denuncia le criticità di un quartiere «sempre più abbandonato dalle istituzioni».

«Saremo supportati da un avvocato - afferma - e faremo tutto il necessario per far valere il nostro diritto alla vita. Respiriamo sostanze nocive da almeno dieci anni e non possiamo continuare così. Non vogliamo assistere ad altro degrado. Ecco perché chiediamo una bonifica del campo ed una sua successiva riqualificazione. Per riportare, ordine, sicurezza e pulizia in una delle strade più abbandonate dall’amministrazione di questa città. Adesso è venuto il momento di dire basta una volta per tutte».