Barra, contadini lanciano l'allarme topi: «stanno distruggendo i raccolti»

Non c'è pace per il quartiere Barra. Dopo l'incendio del campo rom e lo scandalo dei rifiuti tossici interrati durante la notte a tenere banco ora è l'allarme rosso lanciato dai contadini della zona che hanno segnalato la presenza di una enorme colonia di topi che sta letteralmente divorando i raccolti "visitando" i campi uno dopo l'altro. Nei campi completamente devastati dal passaggio dei ratti tutto quello che resta sono le radici delle piantine che stavano crescendo e le mini-orme lasciate da migliaia e migliaia di zampette fameliche.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Picchia il barista che ha dato l'alcol alla figlia minorenne ma... LA VIOLENZA Rissa nel cortile dell'ospedale Pellegrini con vigilantes e... LA SCUOLA Covid a scuola, la Campania riparte con 20 mila test salivari per i... L'EPIDEMIA Covid a Napoli, mamma muore a 28 anni: incinta e senza vaccino, il... L'EPIDEMIA Vaccini Covid in farmacia, terze dosi in arrivo a Napoli:... LA CAMORRA Omicidio a Napoli, boss ucciso con venti colpi tra la folla: è...

«Ormai non è rimasto quasi più niente - la denuncia dei contadini di Barra - e quel poco che ancora resiste non sarà risparmiato dalla furia dei topi che stanno mangiando praticamente ogni cosa. Mettere il veleno è praticamente inutile visto che si tratta di migliaia di animali che di notte escono dalle loro tane e assaltano le semine e le piantine in crescita. Faremo immediata denuncia all'Asl proseguono i coltivatori - perchè questa situazione rischia di peggiorare. A poca distanza ci sono abitazioni e in qualche caso già è stata segnalata la presenza di topi che risalgono i balconi e si intrufolano nelle case alla ricerca di cibo».

I campi più colpiti dalla "piaga dei topi" sono quelli situati proprio a ridosso del campo rom andato a fuoco a metà agosto e immediatamente sgomberato. Con lo svuotamento totale del campo i ratti hanno trovato terreno fertile per la loro espansione demografica. Espansione a cui però non ha fatto seguito un aumento delle risorse alimentari. Gli animali hanno così trovato una alternativa nei campi vicini, rovinando completamente i raccolti di gran parte degli agricoltori. Basti pensare che in un singolo campo erano state piazzate ben tredici cassetti e di veleno, una quantità sufficiente a sterminare una colonia di migliaia di individui. Nemmeno lo stratagemma del veleno, però, è bastato a mettere al sicuro le coltivazioni.

«Ormai ci sentiamo come una periferia del terzo mondo - denuncia Ciro Borrelli di Nazione Napolitana Indipendente - costretti a lottare contro i topi per il cibo. Viviamo una situazione indegna di un paese civile e dobbiamo questo disastro alle nostre istituzioni che hanno preferito non ascoltare gli appelli dei cittadini che chiedevano interventi per scongiurare catastrofi come queste. Ci chiediamo - continua Borrelli - chi risarcirà i contadini che hanno subito la distruzione totale del loro raccolto. Di sicuro non ne risponderà chi in tutti questi anni si è girato dall'altra parte di fronte ai problemi che continuavamo e continuiamo a segnalare ogni giorno. E i topi non sono i soli artefici della rovina dei coltivatori di questa zona di Napoli. Solo dopo le nostre proteste - ha continuato il numero uno di NNI - si sono decisi a intervenire per spegnere le fiamme nel campo rom che andava a fuoco. Le fiamme hanno distrutto ettari di coltivazioni di pomodori, annerendoli completamente e rendendoli praticamente immangiabili, con danni da migliaia di euro».