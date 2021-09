Barra incontra l'imam Cozzolino: «A Napoli un cimitero islamico»

Si è svolto presso la moschea di piazza Mercato l’incontro tra l'imam Abdallah Massimo Cozzolino, e Francesca Barra, candidata alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre con “Napoli Libera” a sostegno di Gaetano Manfredi sindaco. «L’integrazione e il dialogo interculturale, sono alla base del nostro programma politico. Sono temi da cui non si può prescindere. E’ importante far sentire la presenza delle istituzioni nella vita dei cittadini, al di là del credo religioso, o alle declinazioni personali. Tra le prime cose da fare, è un cimitero islamico a Napoli. Abbiamo riscontrato che dopo anni di incontri e trattative, a Napoli e in Campania, non esiste un cimitero di religione musulmana. Si perpetua una ingiustizia per chi ha questo credo, a cittadini Napoletani e Campani, privandolo del diritto sacro della sepoltura» ha sottolineato Barra.

«Sebbene sia stata individuata un’area siamo ancora lontani dalla realizzazione del cimitero. Non possiamo far sentire stranieri, anche dopo la morte, cittadini napoletani di confessione islamica. No qui a Napoli, no nel 2121. Napoli e il Mediterraneo stanno diventando, e in parte lo sono già, luoghi multiculturali. Dalla comunità islamica di Napoli, con Francesca Barra, lanciamo un messaggio di pace e serena convivenza, convinti che la coesistenza tra i popoli sia possibile», ha commentato l'imam della moschea di piazza Mercato Abdallah Massimo Cozzolino.