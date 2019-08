Venerdì 2 Agosto 2019, 16:37

Il quartiere Barra resta isolato dal centro e dalle altre zona della città. Per tutta l'estate sono state soppresse le linee autobus ANM che servono il quartiere della periferia orientale della città.La linea 173 - che da qualche mese sostituisce la C99 con diverse modifiche al percorso - è stata sospesa fino al prossimo 2 settembre. Questa linea collega solitamente Barra ai quartieri adiacenti di San Giovanni a Teduccio e di Ponticelli, toccando anche l'Ospedale del Mare e il comune limitrofo di Volla. Dal 1° luglio è stata sospesa anche la C96 che era stata attivata all'inizio dell'anno proprio per risponde alle esigenze dei cittadini. Sull'eventuale ripristino non ci sono notizie ufficiali. Anche una terza linea, la 156, è stata sospesa fino al 1° settembre.Il taglio delle linee genera enormi disagi ai residenti che, per raggiungere i punti serviti dal servizio pubblico ai confini del quartiere, sono costretti a percorrere diverse centinaia di metri. Un vero e proprio incubo per chi ha difficoltà, come gli anziani. Una possibile soluzione è l'utilizzo delle linee della Vesuviana: due le fermate, Santa Maria del Pozzo e Barra, in ogni caso distanti dal centro del quartiere.A denunciare i disservizi e i disagi del servizio di trasporto pubblico su gomma è l'associazione "Cittadinanza attiva per la Barra" i cui attivisti hanno sollecitato il Comune a intervenire. Per ora nulla di fatto: per questo, ancora per diverse settimane, i cittadini saranno costretti a usare i mezzi privati per spostarsi in città.Disservizi anche a Ponticelli. La linea C91 è stata sostituita dalla C56 fino al 1° settembre ma il percorso è cambiato e non raggiunge più Ponticelli limitandosi a Poggioreale. Per le altre linee (116, 195, 196) non mancano i disagi per le lunghe attese alle fermate.