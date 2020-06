Napoli, mistero sulla panchina devastata in piazza De Franchis a Barra: «Colpa della spazzatrice» ma l'Asìa non lo sa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A distanza di una settimana è stata riparata la panchina in piazza Vincenzo De Franchis a Barra, quartiere nella zona est di Napoli. Domenica scorsa era stava ritrovata danneggiata e ormai inutilizzabile. Sui social la responsabilità era stava attribuita direttamente ai vandali aprendo una polemica infinita sull'inciviltà di alcuni residenti, sulla necessità di installare videocamere di sorveglianza nei punti più critici e sulla necessità di controlli severi del territorio. Anche la giunta della municipalità di Napoli Est ha attribuito direttamente il fatto ai vandali in un post sulla pagina Facebook.Che qualcosa non quadrasse era emerso già quella domenica mattina durante la quale alcuni residenti si erano resi conto che il danno subito dalla panchina non era attribuibile al gesto di una persona ma a qualcosa di pesante, come a un impatto con un mezzo. Difatti la parte in ghisa risultava completamente spaccata. Il materiale danneggiato era stato preso in custodia da un commerciante che ha il proprio negozio in piazza: era necessario evitarne il furto e l’ulteriore danneggiamento. L’arredo è stato realizzato appena pochi mesi fa nel corso di interventi di restyling che hanno riguardato l’intera piazza nel centro storico di Barra.Cosa è successo? Le voci si rincorrono e più persone, commerciante incluso, fanno notare il passaggio di una spazzatrice proprio in piazza De Franchis la mattina di domenica 14 giugno. Ed è proprio al mezzo che attribuiscono il danno. Il giorno seguente alcuni operatori dell'azienda comunale che si occupa dell’igiene urbana avrebbero recuperato i pezzi della panchina direttamente dal commerciante. Gli stessi, stando al racconto dell’esercente, oggi hanno riparato la panchina. Si notano punti di saldatura e diversi bulloni aggiunti per sostenere le assi in legno.Un vero e proprio mistero. Al responsabile di zona dell’Asìa Napoli non risulta che la riparazione della panchina sia avvenuta dai dipendenti della municipalizzata (potrebbe essere avvenuto tutto in maniera informale?) e non è a conoscenza nemmeno di un eventuale impatto della spazzatrice con la panchina in piazza De Franchis. Leggendo il tracciato del mezzo pesante alle 6:27 risulta un passaggio in via Pasquale Cicarelli e alle 6:57 in via Luigi Martucci, e sulla stessa strada anche alle 7:03. Mezzora più tardi, alle ore 7:33, il mezzo risulta essere in corso Sirena e alle 7:41 in strada comunale dell’Oliva. Non emerge piazza Vincenzo De Franchis ma è pur vero che la geolocalizzazione del veicolo non è aggiornata metro per metro. Dall’Asìa assicurano che la spazzatrice non entra nelle zone pedonali: il commerciante, però, ha notato il passaggio della spazzatrice davanti il suo negozio e altre persone confermano di aver udito un botto provenire dalla piazza.Un giallo di cui è importante fare chiarezza anche per non restituire sempre l’idea stereotipata di un quartiere assediato da violenza e inciviltà. Ora la panchina è stava ripristinata, finalmente restituita alle persone del quartiere in una piazza che, dopo anni, rivede il decoro in attesa dell'ultimazione degli interventi.