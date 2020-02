Napoli, riattivata la linea autobus 194 tra Barra e il centro città

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A distanza di oltre un anno e mezzo il quartiere Barra, nella periferia orientale della città, è servito nuovamente dalla linea autobus 194 dell'ANM, l'Azienda Napoletana Mobilità, municipalizzata del Comune di Napoli. Una buona notizia per l'area est di Napoli dopo le incessanti richieste da parte dei cittadini e, in particolare, degli attivisti dell'associazione C.A.B., ovvero “Cittadinanza Attiva per la Barra”.La linea 194, di nuovo in servizio da giovedì 20 febbraio 2020, era stata sospesa esattamente il 1° luglio 2018 e sostituita con la 156 modificando del tutto il percorso e lasciando a piedi centinaia di utenti di Napoli Est, in particolare coloro che abitano nel centro storico o nella parte alta del popoloso quartiere.Il nuovo percorso. Con stazionamento in via Brin, dopo aver raggiunto largo Tartarone a San Giovanni a Teduccio, i mezzi proseguiranno in via Ferrante Imparato e, passando per via Volpicella, giungono in via delle Repubbliche Marinare, percorrendo Sesto Fiorentino, così da inserirsi nel centro storico di Barra. Il percorso prosegue con corso Buozzi, via Quaranta, via villa Bisignano, via Mastellone e - passando davanti al presidio sanitario Napoli Est - percorre via Chiaromonte fino alla rotatoria tra viale Protopisani e viale 2 Giugno per inserirsi sul corso IV Novembre, scendere via Velotti e tornare su via delle Repubbliche Marinare, via F. Imparato, corso San Giovanni, via Volta. Alla rotatoria col deposito ANM di Stella polare, i mezzi procedono per corso Arnaldo Lucci e via Galileo Ferraris, così da permettere agli utenti di raggiungere il centro città a due passi dalla stazione centrale.Soddisfazione è stata espressa dall'associazione CAB. «Anche se solo tre macchine saranno in servizio ci auguriamo che altre si possano presto aggiungere per un servizio più idoneo» si legge in un post sulla pagina Facebook della realtà associativa di Barra che invita la cittadinanza «a rispettare le norme del codice stradale in particolare nel tratto di via Egidio Velotti antecedente la Chiesa del Sacro Cuore, laddove c'è un restringimento della corsia». Nei mesi scorsi, infatti, si sono più volte registrati blocchi del traffico a causa della presenza di veicoli in sosta selvaggia che bloccavano il passaggio degli autobus.Con la riattivazione della linea diverse aree di Barra, prima scoperte, potranno nuovamente usufruire del servizio di trasporto pubblico su gomma. L'augurio per i residenti è che l'offerta possa essere implementata nei prossimi mesi per rispondere alle esigenze dei cittadini e in particolare di coloro che non riescono a usufruire delle linee della Vesuviana a causa dell'eccessivo percorso da affrontare, come per gli anziani.