Napoli: sequestrati 5 pezzi di hashish, soldi e una pistola a salve

Ieri pomeriggio, gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante i servizi di controllo, passando per corso Bruno Buozzi, all’angolo con via Domenico Minichino, hanno notato un ragazzo giovanissimo a bordo di uno scooter che percependo la loro presenza, ha cambiato repentinamente direzione di marcia per evitare un possibile controllo.

Gli agenti insospettiti avviano un breve inseguimento durante il quale il giovane ha effettuato manovre pericolose, perdendo il controllo del motociclo. Abbandonato il mezzo, decide di darsi alla fuga a piedi ma viene raggiunto e bloccato dagli operatori. Gli agenti lo hanno trovato in possesso di 5 pezzi di hashish e di 114 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, data la grave situazione e sicuri di trovare ulteriori elementi, i poliziotti hanno perquisito l'abitazione del giovane, trovando una pistola a salve priva di tappo rosso.

Per questo, un 16enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.