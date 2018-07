Barricate di rifiuti al centro storico, residenti protestano contro la sistemazione dei container

Martedì 31 Luglio 2018, 20:22

Rivolta in vico Croce al Lavinaio, dove i cittadini hanno rovesciato rifiuti in strada e innalzato barricate con i cassonetti dei rifiuti. Poco dopo le 17, la stradina a ridosso di Porta Nolana, è stata letteralmente invasa dall’immondizia che gli abitanti in preda all’esasperazione hanno sparso sulla pavimento stradale come segno di protesta.«Sono anni che i residenti di questa zona lamentano l’emergenza sanitaria dovuta all’allestimento inadeguato dei container per i rifiuti – spiega Giuseppe Brandolini, consigliere della municipalità competente che ha incontrato i manifestanti – ci sono problemi dovuti all’allocazione dei bidoni troppo ingombranti per le dimensioni del vicolo e insufficienti per la quantità di immondizia che viene prodotta, inoltre vengono posizionati vicino alle abitazioni dove gli abitanti hanno riscontrato la presenza di topi, insetti e blatte».Con le temperature roventi di questi giorni, nel vicolo che si incrocia con via Lavinaio si è sparsa la puzza nauseante dei rifiuti che ha attirato anche una maggiore presenza di roditori e insetti, scatenando la rabbia dei cittadini che vorrebbero una soluzione diversa per la raccolta dei rifiuti su quella stradina. «Ho depositato una denuncia all’Asl per allertare sulle condizioni igienico-sanitarie di questa zona ma nessuno ha preso iniziativa per migliorare le condizioni di smaltimento di rifiuti in via Croce al Lavinaio- insiste Brandolini che fa parte della commissione Ambiente della municipalità – sia l’amministrazione municipale che centrale e ancora di più l’Asia, dovrebbero farsi carico di gestire aree e quartieri popolari che sono completamente abbandonati».La protesta ha acceso gli animi dei residenti ed è stato necessario l’intervento delle forze di polizia per ristabilire l’ordine e calmare i cittadini scesi in strada che, in ogni caso, hanno ricevuto la solidarietà di alcuni consiglieri della 2 municipalità presenti sul posto. Ida Grassia, Luigi Petroli, Ciro Cinquegrana e Giuseppe Brandolini hanno sostenuto la causa dei cittadini e promosso con loro una raccolta firme che è stata consegnata agli agenti di polizia quale richiesta formale della necessità di «dislocare i cassonetti per sistemarli in maniera più equa e non concentrarli nel vicolo». «I bambini sono terrorizzati dai topi che entrano anche negli appartamenti perché questi cassonetti straripano di rifiuti- conclude Brandolini – avevo richiesto una mappatura della sistemazione dei container in queste aree del centro storico e l’Asia non ce l’ha fornita a questo punto il mio appello a tutte le istituzioni che hanno la responsabilità di far vivere in condizioni decenti questi quartieri ormai abbandonati».