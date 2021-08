Base di rifornimento dei pusher scoperta nel Napoletano

A Qualiano i carabinieri hanno arrestato per droga a fini di spaccio due persone, di 53 e 60 anni. I militari hanno perquisito la loro abitazione a via Ripuaria e sequestrato un ovulo con all’interno 10 grammi di cocaina, vario materiale da "taglio" e da confezionamento, diversi telefoni cellulari e la somma di 4mila 500 euro in contanti. Non si esclude che quel luogo sia stato la base di rifornimento dei pusher connazionali degli arrestati.

I due sono stati portati nel carcere a Poggioreale, in attesa di giudizio.