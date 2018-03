Martedì 13 Marzo 2018, 13:33 - Ultimo aggiornamento: 13-03-2018 13:33

In cento hanno aderito stamani alla manifestazione anti-buche organizzata dai gruppi social del comune di Marano. Il sit in è volto a sollecitare interventi da parte dell'ente cittadino. La situazione del manto stradale è a dir poco disastrosa in tanti punti del territorio. Il Comune ha garantito interventi strutturali a partire dell'estate, quando saranno ultimate le procedure di gara dei lavori. Per ora, insomma, solo piccoli lavori di rappezzo, ritenuti tuttavia insufficienti dai residenti. Una delegazione è stata ricevuta dai commissari straordinari dell'Ente, che hanno garantito l'impegno dell'amministrazione (sempre a partire dall'estate) anche per rimpiazzare i pali della luce pericolanti rimossi di recente in tante arterie.