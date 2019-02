«Basta con le formiche», la scossa di Verdoliva

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 8 Febbraio 2019, 08:56

S'insedia ufficialmente lunedì prossimo Ciro Verdoliva, chiamato da Vincenzo De Luca al timone della Asl Napoli 1. La firma dell'incarico deliberato mercoledì c'è stata ieri mattina. Il neocommissario della Asl ha poi provveduto al passaggio di consegne al Cardarelli con Anna Iervolino, direttore amministrativo dell'ospedale collinare che gli subentra in virtù di una vecchia delega di sostituzione in caso di impedimenti. Resta da chiarire se la funzione di vicario sarà o meno trasformata successivamente in incarico commissariale. Una procedura veloce che aggira il complesso iter di selezione di un nuovo direttore generale che avrebbe richiesto mesi. Iter che va avanti da un anno ad esempio al Monaldi ma non si è ancora concluso. Verdoliva ha speso la giornata di ieri in incontri con i suoi diretti collaboratori, con il collegio di direzione e i vertici di dipartimento, oltre che con i sindacati. Più che un commiato si è trattato della messa a fuoco dello scenario attuale e futuro dell'ospedale. Analoghi incontri sono già nell'agenda di Verdoliva per l'inizio della prossima settimana in Asl.