Battaglia ai funerali del 19enne: «Che questa morte non sia vana»

«Che questa morte non sia vana, che diventi uno spartiacque per il bene». Così l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia, ai funerali di Giovanni Guarino, 19enne ucciso lunedì scorso durante una lite in un luna park, celebrati nella Basilica di Santa Croce, a Torre del Greco.

«Scegliete di stare dalla parte della vita sempre, difendetela», ha aggiunto Battaglia, rivolgendosi ai tanti giovani, amici e conoscenti del 19 enne ucciso a coltellate durante una lite. Due minorenni, che si dicono innocenti, sono stati fermati per il delitto. Nella piazza all' esterno della Basilica si sono raccolte circa 2 mila persone ad attendere la fine della cerimonia funebre. Palloncini ; colombe bianche liberate in volo e fumogeni azzurri hanno salutato l' uscita della bara, mentre un folto gruppo dei presenti ha scandito «giustizia, giustizia».