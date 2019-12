Battuta di caccia nell'area protetta dei Campi Flegrei: poiana ferita con sette colpi di fucile

Alcuni cittadini hanno rinvenuto un esemplare di poiana con un’ala ferita ed incapace di volare. La poiana è stata recuperata in un’area inclusa nel Parco Regionale dei Campi Flegrei e al confine con l'Oasi Wwf degli Astroni. Il rapace è stato, poi, portato al centro di recupero presso l’Asl Napoli 1, dove è stato sottoposto agli esami di controllo. La radiografia a cui è stato sottoposto ha evidenziato nell'ala almeno sette pallini da fucile da caccia. I veterinari del centro stanno provando a salvare l'uccello.



La poiana è un rapace e, come tale, una specie particolarmente protetta dalle leggi ed è stata sparata in un'area protetta e a riserva integrale.