Fermato con 31 chili di tonni rossi: maxi multa a un pescatore sorrentino

Martedì 2 Ottobre 2018, 19:16

PIANO DI SORRENTO - Aveva appena pescato 31 chili di tonno rosso e li stava caricando in auto, quando i militari della Guardia Costiera l'hanno individuato infliggendogli poi una sanzione amministrativa di ben 10mila euro. Protagonista della vicenda un pescatore ricreativo sorrentino al quale le forze dell'ordine contestano la violazione delle nuove norme che vietano la pesca del tonno rosso.L'uomo aveva appena scaricato il pescato da un'imbarcazione e si apprestava a occultarlo nell'auto parcheggiata a Marina di Cassano: circa 50 esemplari di tonno rosso, del peso complessivo di 31 chili, di taglia inferiore rispetto a quella da rispettare per far sì che la specie si conservi. La circostanza non è sfuggita ai militari della Guardia Costiera di Piano di Sorrento, comandati dal maresciallo Paolo Avallone e coordinati dal capitano di fregata Ivan Savarese, che hanno fermato il pescatore e controllato i tonni.Le forze dell'ordine hanno così scoperto che gli esemplari rientravano nel divieto scattato il 9 agosto scorso, quando un decreto del Ministero per le politiche agricole e forestali ha imposto lo stop alla pesca (anche accidentale) del tonno rosso da parte di pescatori ricreativi dopo che in Italia è stata raggiunta la quantità massima di pescato fissata dall'Unione europea. I tonni rossi sono stati sequestrati e infine distrutti, dopo che il personale dell'Asl ne ha accertato il cattivo stato di conservazione.