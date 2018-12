Canoista abbandona rifiuti a mare, sorpreso dalle telecamere: «È un uomo della Napoli bene»

Martedì 11 Dicembre 2018, 15:07 - Ultimo aggiornamento: 11-12-2018 15:53

Domenica mattina verso le 10,40 un uomo a bordo di una canoa pneumatica di colore blu, uscendo villa Mon Plasir, a ridosso del porticciolo di villa Guercia, trainava un grosso bidone in ferro per poi abbandonarlo nei pressi della scogliera prospiciente il Club Ondina a Posillipo. La vicenda, ripresa dalle telecamere di sorveglianza, non è passata inosservata anche perché il guidatore della canoa sarebbe un uomo di spicco della borghesia napoletana molto in vista a Napoli.«La vicenda sembrerebbe di una gravità assoluta - commentano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli, che hanno diffuso i video e le foto della vergogna - e ci risulta che sia stata già sporta regolare denuncia presso la Capitaneria di Porto che avrebbe avviato una inchiesta. Bisogna verificare se un tale comportamento, oltre ad attentare alla sicurezza della navigazione, possa essere rilevante dal punto di vista penale. Infatti non solo il protagonista di questa vicenda ha abbandonato un bidone di rifiuti in mezzo al mare che contribuisce a inquinare le nostre acque ma ha potenzialmente messo a repentaglio l'incolumità di imbarcazioni che potevano impattare nello stesso. Chiediamo alla Capitaneria – commentano Borrelli e Simioli - di svolgere accurate indagini e di identificare il protagonista di un simile comportamento che se ritenuto colpevole va condannato con estrema durezza». Poi è lo stesso Borrelli che spiega quello che può essere successo: «dalle prime notizie il bidone si sarebbe arenato sulla scogliera del privato che a quel punto l'ha prelevato e rigettato in mare allontanandolo dal suo specchio d'acqua».