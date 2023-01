Befana con il vaccino a Napoli per i bambini nati nel 2020

Saranno aperti anche il 6 e 7 gennaio, alla Befana e il sabato, dalle 9 alle 13, i centri vaccinali pediatrici dell'Asl Napoli 1. Sprint per tutti i bambini nati nel 2020, attivato anche il servizio di profilassi domiciliare, come ulteriore misura di semplificazione per le famiglie, e riguarda l'esavalente anti difto-tetano-pertosse-polio-haemophilus influenzae tipo b-epatite B (3 dosi entro 2 anni di età); l'anti morbillo-rosolia-parotite (1 dose entro 2 anni di età). Gli ambulatori per le iniezioni sono nei diversi quartieri, mentre per richiedere l'arrivo dei medici e infermieri s casa bisogna scrivere a bambini.domicilio@aslnapoli1centro.it

Non solo. Dopo lo stop imposto dal Covid, l'azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli ha riaperto la porte ai bimbi nati prematuri e alle loro mamme per festeggiare la Befana.