Befana dei migranti con 500 regali ai bambini. Sepe: «Festa dell'accoglienza»

Sabato 6 Gennaio 2018, 15:14 - Ultimo aggiornamento: 06-01-2018 15:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per la Befana dei migranti celebrata nel Duomo di Napoli, il Movimento Cristiano dei lavoratori con il cardinale Crescenzio Sepe ha donato giocattoli a 500 bambini figli di immigrati. La santa messa nel giorno dell'Epifania con rappresentanti di etnie diverse e poi una tradizione annuale che vede sempre il grande impegno del cardinale Sepe che ha aperto nell'auditorium della Curia la cerimonia di distribuzione dei giocattoli per i bambini delle comunità degli immigrati che vivono in città.L'evento è stato organizzato dal presidente provinciale del Movimento cristiano lavoratori, Michele Cutolo. Sono stati 500 i bambini individuati tra i più bisognosi della città appartenenti alle varie etnie (polacchi, eritrei, bulgari, cinesi, ucraini, libici, nigeriani, filippini) che hanno ricevuto i giocattoli. Un momento di gioia successivo alla messa durante la quale i migranti sono stati i veri protagonisti con balli e canti tradizionali accolti con calore dal cardinale Sepe che li ha salutati tutti nelle loro lingue e che nell'omelia ha sottolineato «l'importanza di accogliere migranti e rifugiati, persone in cerca di pace serenità, quelli che già vivono qui a Napoli e quelli che attraversano il mare con la speranza nel cuore. Come dice il Santo Padre dobbiamo accoglierli con gioia, sono nostri fratelli. Che sia oggi e sempre la festa dell'accoglienza e del rispetto della dignità altrui».«I bambini sono il nostro futuro e ancor più i piccoli immigrati. Un segnale di vicinanza anche per i tanti che, attraversando il mare, tentano la fortuna. La loro sorte ci sta a cuore e per questo motivo anche quest’anno abbiamo voluto dedicare soprattutto a loro la giornata dell’Epifania. Abbiamo raccolto circa 500 giocattoli per consentire loro di trascorrere una giornata all’insegna della pace e della serenità. Un segnale di dialogo tra le tante culture che convivono pacificamente nella nostra città dove vivono migliaia di migranti», ha dichiarato invece il presidente provinciale Mcl, Michele Cutolo a margine della giornata alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti dell'Ordine di Malta e l'assessore regionale al Lavoro, Sonia Palmieri.