Napoli, la beffa di Cupa Perillo: bonifica dopo il rogo, ora è una discarica

Venerdì 28 Settembre 2018, 08:34 - Ultimo aggiornamento: 28-09-2018 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bonifiche flop per le discariche abusive incendiate. Il Comune di Napoli spende un milione di euro all'anno per rimuovere questi cumuli di rifiuti straordinari, spesso preda dei roghi da cui si sprigionano fumi neri e tossici. Ma gli interventi sono vani, perché i cumuli si riformano dopo poco. Emblematico il caso delle discariche illegali che sorgono a ridosso o all'interno dei campi rom, come quelli dell'area nord, in via Cupa Perillo a Scampia e in via del Riposo a Poggioreale. Palazzo San Giacomo li ha bonificati più volte nel corso degli ultimi anni, dopo gli incendi del 2015 e del 2017 che hanno devastato gli insediamenti, spendendo quasi un milione di euro per il risanamento. Ma dopo gli sgomberi i rom sono tornati e sono ricomparse anche le discariche. Al fondo bimestrale da 2 milioni si attinge anche per la rimozione dell'amianto. Su 60 discariche ne sono state bonificate 40. «Col blocco della spesa commenta amaramente il vicesindaco Raffaele Del Giudice molti di questi interventi li dovremo fermare».