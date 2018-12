CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 15 Dicembre 2018, 08:46

«Bella Ciao», che ha ricomposto l’Italia, sta dividendo Chiaia. Dopo il flash mob del collettivo Kaos sulla soglia della scuola «De Amicis» per rispondere alla protesta social del dirigente della Lega, Paolo Santanelli, disturbato dall’«aver sorpreso» sua figlia a provare “Bella ciao” per la recita di Natale, c’è un’aria sommessa in via Santa Teresa. I genitori non fanno fronte unico sulla necessità di intonare «la voce del partigiano».E intanto, nel vicinissimo Liceo Umberto, che fu anche la scuola del Presidente Emerito Giorgio Napolitano, si accende la querelle: i rappresentanti degli studenti si spaccano sulla volontà di aggiungere o meno Bella Ciao alla scaletta del concerto del 20 dicembre.I GENITORILa polemica, nata via social, è un segno del clima avvelenato dal dibattito politico. La pensa così anche Leopoldo D’Alessandro, ingegnere e padre di due bimbi. Li tiene per mano mentre canticchiano «Bella Ciao»: «Quando erano più piccoli – spiega – già la cantavano. Deprimente che la politica strumentalizzi i bambini. Ci stiamo incattivendo. Voglio pensare che si sia trattato dello sfogo di un genitore e non della strumentalizzazione di qualcuno che vuole issare per primo il vessillo leghista qui a Napoli. Tra poco ci sono le elezioni».Bada al sodo Luisa Cesareo: «Non bisogna applicarsi su una canzone – allarga le braccia – ma sulle scale che crollano e sulle infrastrutture scolastiche fatiscenti».«Bella ciao mi commuove – osserva Daniela Finicelli – ma è un po’ antica. Non mi sembra molto adeguata per il 2018. Se la faranno ben venga. Se non la faranno non mi strapperò i capelli».«Ho trovato eccessiva la reazione del flash mob», aggiunge Bianca Maria Attani.