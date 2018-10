Bene confiscato alla camorra apre ai cittadini nel quartiere a rischio della provincia

Sabato 13 Ottobre 2018, 10:16

Per nove anni sarà un luogo di incontro per associazioni e cittadini. Nel cuore di Scanzano, quartiere a rischio camorra di Castellammare. Oggi 13 ottobre, alle 10,30, l'inaugurazione del bene confiscato a via Panoramica, con i volontari di Legambiente Woodwardia che l'hanno trasformato (con un contratto di comodato d'uso gratuito) ne "La casa dell'ambiente e dell'impegno civile".Nello spazio, sottratto al quartiere roccaforte dei clan dell'area stabiese, si svolgeranno attività socio-culturali ed educative aperte al territorio ed ai minori a rischio. Alla giornata parteciperanno Carmine Sgambati, consigliere città metropolitana di Napoli e delegato polizia municipale e beni confiscati, i sindaci di Castellammare e Gragnano, Gaetano Cimmino e Paolo Cimmino, Mariateresa Imparato, presidente Legambiente Campania, Antonio D'Amore, coordinatore provinciale Libera Napoli e Simone Izzo, presidente circolo Legambiente Woodwardia.