Giovedì 15 Agosto 2019, 12:42

Da via Orsini a via Partenope: è la strada utilizzata dal capobranco, quello con la maglietta verde, con i capelli ricci, la carnagione scura, venti anni al massimo. È la via di fuga del giovane vigliacco, quello che ha spaccato il viso di un lavoratore bengalese, pur di non pagare la cover di un cellulare (costo due euro).Una via di fuga zeppa di telecamere, passate oggi allo spulcio dagli inquirenti nel tentativo di chiudere il cerchio attorno all'ennesimo gruppetto di violenti a Napoli. Sette contro due, pietre taglienti lanciate contro un ambulante che provava a salvare la sua mercanzia, qualche traccia lasciata sul terreno l'hanno lasciata. Prima e dopo l'aggressione. Domenica notte, a due passi dal Lungomare, movida estiva. Arrivano in via Orsini, percorrono strade zeppe di telecamere di videosorveglianza. Sono l'occhio elettronico messo a protezione di bar, ma anche di uffici pubblici o case private. Immagini che possono risultare decisive a chiudere il caso. In queste ore, gli inquirenti stanno «rileggendo» ore di registrazione, concentrandosi sui flussi di persone che animavano la zona di piazza del Plebiscito (lato via Orsini) intorno alla mezzanotte.