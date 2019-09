CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 4 Settembre 2019, 09:38

Avevano imparato alcune parolacce in lingua bengalese, il loro passatempo preferito. Offese all'immigrato, al venditore ambulante, a quelli che hanno bancarelle piene di occhiali da sole, cover di cellulari e altri oggetti di bigiotteria. Erano in nove, quella sera: cinque ragazzi, tutti minorenni e indagati; e quattro ragazze che hanno tentato di impedire il peggio, ma si sono guardate bene dal denunciare l'accaduto. Eccoli quelli della banda di agosto, quelli che hanno rischiato di uccidere un uomo, in via Orsini, colpendolo con una pietra al volto. Uno di loro, dopo essere scappato, si è rivolto alle ragazze, e ha detto: «Che ho combinato, aggia accis o nir...».Abitano nella zona di via Monteoliveto, vanno a scuola, e le notti d'estate si divertono in questo modo: parolacce in bengalese, offese gratuite, schiaffi alla nuca di quei commercianti che si spostano da un punto all'altro della movida per sbarcare il lunario a Napoli. Sono loro che hanno rischiato di uccidere Roton Kalak lo scorso undici agosto, al termine di una serata di ordinaria idiozia nei pressi del lungomare. Decisive le immagini ricavate da una telecamera, che ha consentito di identificare via via tutti i componenti del gruppo. A partire da un soggetto in particolare, che era stato fotosegnalato alcuni mesi fa, un volto noto alle forze dell'ordine, sempre per scorrerie di questo tipo. Grazie alla sua identificazione, è stato possibile risalire agli altri aggressori che, di fronte alle domande degli inquirenti sono crollati, ripetendo uno schema classico della confessione a basso costo: almeno quattro dei cinque elementi hanno ammesso le proprie responsabilità, in merito alle offese e alla partecipazione allo stesso gruppo, salvo scrollarsi di dosso l'accusa più grave, quella di aver scagliato un masso (della grandezza di un codice di procedura penale, ndr) contro il commerciante.