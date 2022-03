Beni confiscati, 1 e 2 aprile il forum alla Stazione marittima di Napoli: Manfredi all'apertura

«L'1 e 2 aprile la Regione Campania organizza alla Stazione marittima un forum evento sui beni confiscati, lavoriamo per due giorni sulla situazione ma anche sulle compagnie e le associazioni che hanno progetti». Così Mario Morcone, assessore alla legalità e sicurezza della Regione Campania lancia la due giorni «Primo forum espositivo dei beni confiscati» in programma alla Stazione marittima di Napoli, in cui verranno venerdì 1 aprile anche la ministra dell'interno Luciana Lamorgese, il ministro del sud e della coesione territoriale Mara Carfagna e il commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni. La due giorni sarà aperta venerdì dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e dall'arcivescovo Domenico Battaglia, con la giornata chiusa dal presidente della Regione Vincenzo De Luca.

«Faremo - spiega Morcone - dibattiti sul tema ma anche l'esposizione delle buone pratiche attraverso associazioni e progetti. Sul riuso e la valorizzazione dei beni confiscati c'è molta disinformazione, l'obiettivo principale ora è quello di creare sensibilità su questo tema e far comprendere quanto incida anche nella ripresa economica del Paese il riutilizzo dei beni confiscati. Ci siamo accordati con le Regioni di Lombardia, Toscana, Sicilia e Lazio, per creare un'occasione per costruire una rete regionale di supporto ai sindaci che non tenda a ostacolare il loro protagonismo ma li aiuti e li sostenga».

Morcone sottolinea che uno dei beni in Campania che sarà approfondito per il futuro sarà «la Balzana - spiega - a cu siamo legati e che rappresenta 220 ettari che costituivano il motore economico del territorio di Capua, Santa Maria la Fossa, Grazzanise e di tutta zona. È un luogo purtroppo ferito profondamente e siamo orgogliosi di rilanciare con finanziamenti concessi dal Cipe e altri che ancora otterremo. Sono occasione per i giovani di giocare la loro partita di idee che non avrebbero avuto altre opportunità per farle valere».