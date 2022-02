Beni confiscati, domani la consegna di «Casa Mehari» alle associazioni di Quarto

Sarà consegnato domani, all'associazione di volontariato «La Bottega dei Semplici Pensieri» (capofila dell'associazione temporanea di scopo inoltre composta dalla cooperativa sociale La Quercia Rossa e dalle associazioni Artemide e Dialogos) l'immobile «Casa Mehari», confiscato alla criminalità organizzata e ribattezzato Casa Mehari in omaggio al giornalista vittima di camorra Giancarlo Siani.

La struttura ospiterà attività socio-culturali e di antimafia sociale.

Alla cerimonia - in programma alle 12 di domani a Quarto, in provincia di Napoli (in via Nicotera 3) - prenderanno parte il sindaco di Quarto, l'avvocato Antonio Sabino, che consegnerà le chiavi del bene confiscato ai rappresentanti dell'associazione alla presenza del prefetto di Napoli Claudio Palomba, dei responsabili dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati alla criminalità organizzata, dei Carabinieri di Pozzuoli e di Quarto, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza di Pozzuoli, e del sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli Giuseppe Visone.